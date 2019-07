Ryanair recupera la ruta entre Girona i Bremen per a la temporada d'hivern

Ryanair recupera la ruta alemanya que connecta l'aeroport de Girona amb la ciutat de Bremen. Segons ha informat l'aerolínia de baix cost en un comunicat, aquest enllaç forma part de "l'ampliació" del calendari d'hivern per a la temporada 2019. La companyia operarà dos vols setmanals. No és una connexió nova. L'última temporada d'hivern que la companyia va volar entre les instal·lacions de Vilobí d'Onyar i Bremen va ser la del 2015 però la va eliminar l'any següent. Ryanair ha anunciat que ja estan a la venda els vols fins al març del 2020 i per "celebrar la nova connexió" ha llançat una oferta de vols per 19,99 euros per viatjar els mesos d'octubre i novembre. La promoció estarà disponible fins a la mitjanis del 21 de juliol.