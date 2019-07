El Govern ha enviat informació al TSJC per aixecar la suspensió cautelar de la C-32

El conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha avançat aquest divendres que han començat a aportar "la informació que la jutgessa ens ha demanat" per aixecar la suspensió cautelar per a la perlongació de la C-32. Segons Calvet, "la majoria de les dades estan en el projecte constructiu" que no era objecte de recurs. A més, ha reconegut que "era bastant impossible" que el projecte de la C-32 "recollís tot l'esperit" de la Llei contra el canvi climàtic perquè l'ampliació de la carretera "es va tramitar en la part final de la llei". Per altra banda, el conseller manté la seva aposta per la carretera perquè "hi ha un ampli consens social i polític" a favor de la prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar (Selva).

El Govern ja ha enviat una primer resposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per aconseguir aixecar la suspensió cautelar del projecte de prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar (Selva). Segons ha detallat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, la resposta ha arribat "en temps i forma" i ara tenen un període per adjuntar tota la informació necessària.

El conseller ha recordat que "la majoria de dades" sobre la part hidrològica del projecte que els havia demanat la magistrada no es troben al projecte informatiu, perquè estan al document constructiu. De tota manera, com que el recurs era tan sols en contra de la part informativa, la jutgessa no tenia tota la informació necessària. Ara, però, els han començat a enviar els documents.

Tot i així, Calvet ha reconegut "era bastant impossible" que el projecte de la C-32 "recollís exactament tot l'esperit" de la Llei contra el canvi climàtic aprovada pel mateix govern de la Generalitat. Segons el titular de Territori i Sostenibilitat, l'ampliació de la carretera es va tramitar "en paral·lel" a la "part final de la llei" i per això hi ha matisos de la normativa que no es contemplen en el projecte de l'autopista. Tot i així, estan preparant la justificació amb l'esperança que la magistrada els aixequi la suspensió de les obres.



Un "ampli consens social i polític" per la C-32

El conseller Damià Calvet ha refermat el compromís de la Generalitat amb la prolongació de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar. El titular de Territori i Sostenibilitat ha destacat que "hi ha un ampli consens social i polític a favor de la infraestructura" i per això considera que cal seguir treballant pel projecte.

D'aquesta manera, Calvet ha rebutjat la proposta de l'Ajuntament de Blanes d'abandonar el projecte. El conseller creu que el posicionament en contra de la carretera per part del govern de Blanes és "legítim" però ha recordat que per altra banda "l'Ajuntament de Lloret de Mar ha fet un recolzament explícit" a favor. A més, "el món socioeconòmic" de la demarcació també s'ha mostrat partidària de la infraestructura i el ple del Parlament de Catalunya va rebutjar una moció que plantejava tirar enrere l'ampliació de la carretera.



Calvet demana "jugar" en "el marc jurídic de casa"

El conseller també ha respost a la petició que va fer l'europarlamentari de Catalunya En Comú per tal que la Comissió Europea (CE) investigui el projecte d'ampliació de la C-32. Damià Calvet creu que "és legítim" que els grups parlamentaris utilitzin els recursos que vulguin, però creu que "on ens hem de jugar la continuïtat del projecte és en el marc jurídic de casa".



Un projecte que incorpora "les demandes ambientals"

Damià Calvet ha defensat la carretera assegurant que el nou projecte de la C-32 incorpora "les demandes ambientals" que es van plantejar durant la primera versió del projecte, i que el TSJC també va suspendre cautelarment.

El conseller ha recordat que la construcció de la carretera comportaria "una tala de 18.000 arbres" però que "les mesures de compensació" obligarien "a plantar-ne 32.000", tal com es recomanava en la primera suspensió cautelar.

A més, el conseller ha recordat que la prolongació de la C-32 és "una obra imprescindible" pel territori i que acabaria de "connectar la xarxa bàsica de carreteres". En aquest sentit, el titular de Territori ha destacat que la C-32 oferiria "condicions de seguretat" i evitaria congestions de trànsit. Tot i així, ha reconegut que el Govern haurà de treballar per "tenir una mobilitat més sostenible".