Guanyem Girona va aprofitar per recordar ahir (18 de juliol), aniversari del cop d'estat, per reivindicar les dones republicanes que van combatre el franquisme durant la guerra i la dictadura. Les regidores de la formació Dolors Serra i Laia Pèlach, així com una desena de simpatitzants, van fer una ofrena floral al monument commemoratiu que recorda el més de mig miler de persones afusellades al cementiri de Girona entre 1939 i 1945.