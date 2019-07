Cs de Sarrià vol que es faci una auditoria integral de la gestió de l'Ajuntament

La regidora de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Sarrià de Ter, Maria Pau García, ha sol·licitat que en el proper ple municipal s'inclogui com a assumpte urgent el debat d'una moció per posar en marxa una auditoria integral de la gestió de l'Ajuntament que inclogui els darrers quatre anys. La moció presentada demana fer una auditoria financera i de compliment de la legalitat dels últims 4 anys de govern municipal, així com una auditoria operativa que inclogui una auditoria d'economia i eficiència i una auditoria de sistemes i procediments relativa a l'últim exercici del 2018. Segons l'escrit presentat, el termini per fer l'auditoria acabarà al desembre de 2019.