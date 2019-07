El PSC denuncia que l'Ajuntament de Girona permet actes que vulneren el pla d'usos de la Devesa

El PSC denuncia que l'Ajuntament de Girona ha permès la celebració d'actes a la Devesa que vulneren el Pla d'usos d'aquest indret. Concretament es refereixen al FiraTast i al Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), que es van celebrar els dos recentment. La número dos del grup municipal, Bea Esporrín, ha entrat tres preguntes escrites al govern de l'Ajuntament per "vetllar per la dignificació i en contra de la deixadesa i l'abús d'activitats intensives que pateix el parc", explica en un comunicat.

La primera, entrada l'1 de juliol, és referent al FiraTast d'estiu, que es va dur a terme per primera vegada del 4 al 7 de juliol a davant de la Rosaleda. El partit socialista explica que ha demanat la còpia de la llicència municipal atorgada, així com la taxa satisfeta i l'autorització per ocupar la zona del Passeig de la Devesa.

La segona, entrada el 12 de juliol, és relativa al congrés nacional SEMES que es va dur a terme del 5 al 7 de juny. El PSC ha demanat la còpia de la llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari envers el concert del sopar de clausura del congrés. També reclama una còpia de l'autorització atorgada i conèixer la taxa municipal satisfeta pels organitzadors. "Hi va haver un helicòpter aterrat al camp de Mart des del 4 fins al 7 de juny; i el dia 7 va haver-hi un sopar multitudinari als passeigs de la Devesa, que impedia l'accés parcial a la ciutadania, i que va culminar amb un concert fins a les tres de la matinada. Aquestes activitats, al meu entendre, contradiuen el reglament d'usos i activitats vigent de la Devesa; a més el concert va incomplir l'ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions", explica Esporrín.

La tercera pregunta, entrada el 12 de juliol, està relacionada amb les condicions generals de l'arbrat de la Devesa, en especial, dels plàtans de més 200 anys. Els socialistes demanen conèixer les fumigacions i podes que s'han dut a terme al parc de la Devesa des del 2017 fins a l'actualitat. Consideren que la branca que va caure la matinada del 6 de juliol d'un arbre del costat de la plaça de les Botxes és perquè "no es va podar a temps" i recorden que fa uns mesos va caure un arbre a la mateixa zona.