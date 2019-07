Els Marrecs de Salt busquen més gent per descarregar nous castells

Els Marrecs de Salt han engegat una campanya per sumar més gent a la colla, a pocs dies de la celebració de la festa major de la vila. L'objectiu de la colla castellera és seguir creixent per poder descarregar nous castells. La presidenta de l'entitat, Mònica Masó, explica que ara estan centrats a «fer créixer la família de les camises blaves» per poder «mantenir la feina que han realitzat aquests anys» i poder portar a plaça nous castells.

Els Marrecs van consolidar-se el 2017 com una colla de nou després de descarregar el 3d9 amb folre per primera vegada a la seva història. Ara, asseguren que no tenen cap castell nou en ment, sinó que el que volen és «sumar més gent» per poder créixer com a colla. És per aquest motiu que han engegat una campanya per les xarxes socials per buscar nous integrants i recuperar les camises de sempre que per diferents motius s'han apartat de la colla.

Enguany, els Marrecs encaren la Festa Major de Salt, que arrencarà la setmana que ve, com la gran cita on repetir els castells que els han portat a l'èxit. El públic podrà gaudir de l'actuació de la colla durant dos dies. El primer serà el divendres 26 de juliol a la plaça Lluís Companys (davant de l'ajuntament). De les 9 del vespre a les 11 de la nit, els Marrecs assajaran els seus castells per a la gran cita que tindrà lloc el diumenge al migdia, al mateix punt. Aquest dia estaran acompanyats dels Castellers de Barcelona i els Xerrics d'Olot. També participaran en altres actes de la festa com les matinades i la cercavila.