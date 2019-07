Detecten 64 casos de frau elèctric durant un operatiu a Font de la Pólvora de Girona

Nou operatiu policial al barri de la Font de la Pólvora per lluitar contra el frau elèctric, en el qual s'han trobat 64 connexions il·legals. L'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya han realitzat aquest matí un dispositiu conjunt acompanyant els responsables tècnics de la companyia subministradora, per detectar casos de connexions il·legals i que posen en risc la seguretat dels veïns i veïnes del barri. Han participat en l'operatiu uns 55 agents, 30 dels quals del cos dels Mossos d'Esquadra i 25 de la Policia Municipal de Girona.

El resultat ha sigut la detecció de 64 casos de frau en el subministrament elèctric, on també s'hi han de sumar diversos casos de frau en el subministrament d'aigua, repartits entre els carrers Roure, Mimosa, Avellaner, Castanyer i Llimoner, que és on s'ha desenvolupat l'operatiu policial. El dispositiu d'avui es produeix després de diversos episodis de talls de llum en sectors del barri, i d'un incendi en un comptador el diumenge 7 de juliol que va obligar a desallotjar tot un bloc d'habitatges.

L'alcaldessa Marta Madrenas ha recordat avui que "la prioritat d'aquest ajuntament és garantir la seguretat dels veïns, i aquests casos de frau són un risc per a les persones de tot el barri", alhora que ha destacat el compromís de treballar en una solució per a tots aquells que estan al dia amb la companyia i que continuen patint talls de llum. Arran dels nombrosos casos detectats avui, Madrenas ha insistit que "des de Serveis Socials de l'Ajuntament hem elaborat un programa per ajudar qui està en situació de vulnerabilitat. En vam informar als veïns, i continuem amb la porta de l'Ajuntament oberta per a qui necessiti suport també en tot el procés de regularització de la seva situació".

Segons expliquen en un comunicat, l'Ajuntament de Girona continuarà amb les converses amb els col·lectius veïnals del barri així com amb la resta d'agents implicats en la gestió d'aquesta situació.