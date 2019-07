Ciutadans reclama una auditoria sobre l'estat de les línies elèctriques de Girona

Ciutadans reclama una auditoria sobre l'estat de les línies elèctriques de la ciutat de Girona. El portaveu del grup municipal, Daniel Pamplona, ha presentat una moció, per a ser debatuda en el ple de dilluns, amb diferents propostes per solucionar els talls de llum que pateixen alguns barris "de forma continuada i des de fa molt temps".

Així, la formació sol·licita una auditoria sobre l'estat de les instal·lacions, consums, potències i incidències del servei de subministrament elèctric a Endesa. També proposa instar a la companyia subministradora a la revisió periòdica de la xarxa i analitzar si aquestes inspeccions s'han de fer amb reforç dels cossos i forces de seguretat per tal de garantir la feina dels operaris.

Pamplona ha recordat que "la immensa majoria dels veïns dels barris afectats tenen els contractes i els subministraments que els corresponen" i per aquesta raó considera "injust" que qui està al corrent de pagament pateixi interrupcions constants del fluid elèctric i que el govern municipal no s'impliqui "prou" per resoldre-ho. És per aquest motiu que que en la moció presentada la formació també demana la garantia del subministrament elèctric als abonats que hagin patit talls elèctrics; així com l'impuls d'una campanya informativa sobre els riscos de seguretat en què poden derivar la incorrecta manipulació de quadres elèctrics.

D'altra banda, Cs demana que l'Ajuntament es personi com acusació particular contra aquells individus que manipulin dispositius o es dediquin a activitats il·lícites com el cultiu de marihuana. Pamplona ha indicat que, a priori, la potència de l'escomesa dels barris compleixen amb les potències contractades i que els talls de llum es produeixin fonamentalment per sobre consum o mal ús de la xarxa. Per aquest motiu, ha insistit en la necessitat de treballar en la direcció esbossada per la moció per solucionar els problemes de subministrament a Girona i combatre el frau elèctric.

Precisament, aquesta setmana, veïns de diferents barris de Girona van donar suport a Font de la Pólvora pels talls de llum. Una cinquantena de persones d'indrets com el Barri Vell, Santa Eugènia o Palau van solidaritzar-se amb la problemàtica que viu aquest sector de la ciutat. També dilluns va haver-hi un operatiu policial al barri que va detectar 64 casos de frau elèctric. Un total de 55 agents (25 de la Policia Municipal i 30 dels Mossos d'Esquadra) van realitzar el dispositiu acompanyant els tècnics d'Endesa.