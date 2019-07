Mor una veïna de Girona en un xoc a l'N- II sense desdoblar de l'Aragó

Una dona de 67 anys i de la ciutat de Girona va morir diumenge al matí en un accident de trànsit a l'Aragó i tres persones més van resultar ferides, de diversa consideració, en una col·lisió frontal entre dos turismes, a l'N-II al terme municipal de Pina de Ebro, segons va informar la Guàrdia Civil.

Els fets van passar a les 10.25 hores, quan dos cotxes, ocupats cada un d'aquests per dues persones, van xocar frontalment al quilòmetre 370 de l'esmentada via. Com a conseqüència, una dona, C.T.C., va morir i les altres tres persones van resultar ferides, una d'elles de gravetat. Un dels vehicles, per determinar, hauria envaït el carril contrari perquè la col·lisió frontal es va produir en una recta amb línia contínua que prohibeix avançar.

En el que va d'any, en aquest tram sense desdoblar de l'N-II a l'Aragó hi ha hagut dos accidents greus amb tres persones mortes.