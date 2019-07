L'Espai Gironès organitza una festa de l'aigua aprofitant les rebaixes

Nombrosos nens acompanyats dels seus pares van participar dissabte a l'Splash Party de l'Espai Gironès coincidint amb la campanya de rebaixes d'estiu. L'activitat estava guiada per diversos socorristes, simulava una petita platja paradisíaca, on s'hi ubicava un photocall amb flotadors i hamaques perquè els participants es poguessin fer fotografies. A més, es va preveure un recorregut de jocs on els més petits tenien la possibilitat de vestir-se de bussos i obtenir descomptes per comprar a les botigues col·laboradores. També es podia conduir un tauró teledirigit i fer un recorregut esquivant obstacles.