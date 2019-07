436 persones s'interessen per una de les onze places per ser policia municipal

L'auditori- Palau de Congressos de Girona va acollir ahir la primera prova del concurs públic per ocupar les noves onze places de la plantilla de la Policia Municipal de Girona. Hi van prendre part 185 aspirants. Són els que van presentar tota la documentació correcta i que no es van fer enrere. Inicialment, s'havien interessat 436 persones però, d'aquestes, 184 no van portar tota la documentació requerida (el DNI, el curriculum vitae, el carnet de conduir o, sobretot, una declaració jurada del permís d'armes, entre d'altres) i, per tant se'n va citar 252 (47 de les quals eren dones). Però 67 dels convocats ahir no es van presentar.

Aquesta primera prova era de cultura general amb especificitats concretes sobre la ciutat de Girona, ja que el cos policial vol agents que coneguin el territori on treballen. En una convocatòria similar, el juliol de 2017, 107 dels 130 aspirants a policia municipal van quedar descartats en aquesta prova. S'havia de demostrar que es coneixien les ordenances i normatives municipals que s'apliquen a la ciutat i altres aspectes relacionats amb la capital gironina. Més endavant, es faran proves físiques i esportives i un examen mèdic i un psicotècnic. També tenir determinat nivell català, el que no ho hagi acreditat abans.

Actualment, la plantilla està formada per uns 140 agents. D'aquests, el 17% són dones.