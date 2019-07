Viñas «ajusta a la normalitat» els sous de l'equip de govern de Salt amb l'increment

«Hem ajustat i normalitzat les retribucions dels regidors», va explicar ahir l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, en ser qüestionat durant el ple per l'augment de sous del nou equip de govern format per ERC i JxSalt. Després d'un extens debat, el nou cartipàs de l'Ajuntament es va aprovar ahir amb els vots a favor de l'equip de govern (11) i els vots en contra de l'oposició (10).

Segons va explicar la formació republicana, el context econòmic de l'anterior legislatura no permetia que la retribució dels regidors fos la que «corresponia» per la feina que feien. I és per aquest motiu que ara s'ha «normalitzat» aquesta situació amb un increment de salaris. Així, l'alcalde passarà de cobrar un màxim de 27.720 euros anuals, a percebre 42.260 euros per assistència al ple i als diferents òrgans de l'Ajuntament. En total, l'equip de govern, format per 11 regidors, costarà 716.000 euros anuals, segons un informe d'Intervenció.

L'argument d'Esquerra, però, no va convèncer l'oposició. El portaveu del PSC, Joan Martín, va considerar que aquest és un «augment desproporcionat, que aprofundeix en les desigualtats i posa en dubte l'estabilitat financera de l'Ajuntament». Els socialistes van exposar que aquest nou govern amb quatre dedicacions exclusives i quatre càrrecs de confiança «suposa un augment de la despesa d'1,2 milions d'euros per aquests quatre anys de mandat». Malgrat que el líder de l'oposició està d'acord que els polítics cobrin un sou per la seva responsabilitat, creu «que cau per terra quan el que pretenen és un augment de mitjana del 50% de les retribucions per cada regidor del govern». «És sens dubte una falta de proporció perquè no veiem en el pacte cap mesura que ho justifiqui», va afirmar.

D'altra banda, el portaveu de VOX, Sergi Fabri, va criticar la creació del Consell de Govern, un nou òrgan de coordinació de l'equip de govern. Per al líder de l'extrema dreta, ERC i JxSalt s'han «inventat aquest nou òrgan per poder cobrar més», fet que va considerar que és «absolutament lamentable». També els socialistes van assegurar que aquest nou organisme està creat «exclusivament amb l'objectiu d'incrementar encara més la retribució de l'equip de govern». Davant les crítiques, Viñas va destacar la necessitat de tenir aquest organisme, que ja existeix en altres municipis, i també va admetre que aquest òrgan és «una manera d'equilibrar les diferents situacions de la gent que cobra per assistències».

La nova portaveu de la CUP, Cris Sibina, tampoc entén «la necessitat de tanta despesa» i considera que Salt «això no s'ho pot permetre». La cupaire va explicar que el nou cartipàs es fa «difícil de dirigir». Sibina va exposar que en l'anterior mandat, on la CUP formava part del govern (tot i que ella no hi era), se'n van ensortir amb vuit regidors i va qüestionar que ara que són 11 necessitin quatre càrrecs de confiança. Paraules que l'alcalde no va entendre. «Si el seu partit no hagués estat quatre anys al govern i no hagués pogut comprovar la feina que fan els càrrecs eventuals, entendria aquesta posició», va afirmar Viñas. «Estaria bé que algú del seu partit li expliqués la feinada que han fet aquests quatre anys i estic convencut que algú dels seus regidors hagués estat encantat de poder-ne tenir algun més a disposició», va afegir.



Repartiment de regidories

Durant el ple també es va donar compte del nou organigrama del consistori. L'Ajuntament comptarà amb cinc àrees. La primera, la d'Alcaldia, estarà ocupada per Jordi Viñas i s'ocuparà de relacions externes i participació. L'Àrea de Territori, Serveis Públics, Medi Ambient i Sostenibilitat estarà encapçalada pel tinent d'alcalde Alex Barceló (ERC). Tot i això, delegarà les tasques de Medi Ambient a la regidora Anna Fusté (JxSalt); de Serveis Urbans, a Josep Valentí (JxSalt); i de Desenvolupament Local, a Cristina Alarcón (ERC).

L'Àrea de Serveis Generals, Serveis Econòmics i Govern Obert estarà encapçalada pel tinent d'alcalde Toni Vidal i delegarà les tasques de recursos humans a la regidora Cristina Alarcón (ERC). Vidal també s'encarregarà de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, on comptarà amb l'ajuda d'Anna Fusté (JxSalt), que s'ocuparà dels temes de Mobilitat.

Finalment, l'Àrea de Serveis a les Persones, Drets Socials, Salut i Ocupació estarà encapçalada per la tinenta d'alcalde, Margaria de Arquer (portaveu de JxSalt). Delegarà Ensenyament i Joventut a Fermí Cunill (ERC); Salut Pública i Esports, a Jesús Vilaplana (JxSalt); Ocupació, a Toni Vidal (ERC); Cultura i Festes, a Núria Heras (ERC); i Atenció a la Gent Gran, a Isabel Alberch (ERC). Aquest té per objectiu informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local, fer el seguiment i execució de les polítiques municipals i alhora trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees de la corporació municipal. En ell hi formaran part tots els regidors del govern de Salt.

