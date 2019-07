L'abstenció del PSC permet l'aprovació del cartipàs d'ERC a Sarrià

L'abstenció dels dos regidors del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter va permetre ahir a la nit que tirés endavant la proposta d'organigrama de l'equip de govern d'ERC que encapçala Narcís Fajula. El cartipàs inclou quatre tinents d'alcaldia i la contractació d'un assessor extern (20 hores setmanals amb una retribució mensual de 1.000 euros bruts). Coordinarà i assessorarà totes les àrees i vehicularà les demandes de les taules de gestió ambiental i urbanística.

Fajula portarà les àrees de Territori, Serveis Públics, Urbanisme, Mobilitat, Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Taula de gestió dels impactes mediambientals. L'alcalde tindrà un increment en el sou en un percentatge que s'havia aplicat als treballadors municipals però no a alcaldia. La primera tinença d'alcaldia serà per a Encarna Jiménez, que s'encarregarà de l'àrea de Serveis a les Persones. Jordi Estefanell serà el segon tinent d'alcalde i responsable de Cultura. La tercera tinença d'alcaldia serà per a Desirée Arasa, que gestionarà l'àrea de Desenvolupament Local. Josep Maria Santiago serà el quart tinent d'alcalde i portarà l'àrea de govern obert.

El PSC es va abstenir després de consensuar una comissió de nomenclàtor, taules de treball ambiental i urbanística, que ensenyament i cultura vagin en una mateix àrea, taules supramunicipals per eradicar els impactes mediambientals i el centre de dia per a la gent gran i els veïns, entre d'altres.

Les altres formacions van votar-hi en contra. Poble Actiu i Ciutadans van qüestionar la contractació d'un assessor, l'augment de sou de l'alcalde, entre d'altres. Poble Actiu també lamenta que medi ambient estigui en mans d'una regidora nova amb moltes altres funcions.