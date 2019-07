Dos aspirants per ser l'intendent de la Policia Municipal

El procés selectiu per escollir la persona que ha de cobrir en propietat la plaça d'intendent de la Policia Municipal de Girona està previst que arrenqui a finals de mes però els aspirants ja han hagut de presentar la documentació necessària per determinar si són admesos en el concurs o no. Han estat dos els agents que lluitaran per a la que serà la plaça amb un càrrec màxim al cos de la Policia Municipal. Un dels dos que s'han presentat és Joan Jou Matamala, que actualment és el cap de la policia però amb el càrrec d'inspector. L'altre és Francisco Javier López Carbonel, que exerceix a la policia de Roda de Berà. Aquest segon, però, ha començat amb mal peu perquè no ha entregat el projecte explicatiu a desplegar si obté la plaça. No obstant això, té deu dies per aportar-lo.

L'Ajuntament de Girona va aprovar al mes d'abril passat la creació d'aquesta nova plaça d'intendent, que podria provocar una bicefàlia al capdamunt de la policia si Josep Palouzié, anterior intendent, decideix tornar al cos de la Policia Municipal. Actualment està en comissió de serveis i exerceix com a cap de la Policia Municipal de Palma, a Mallorca. Segons fonts municipals, no ha comunicat el seu retorn.

En cas que Palouzié tornés a Girona, hi hauria dos intendents. Aleshores, des d'alcaldia es podria decidir qui seria el màxim responsable policial, entre Palouzié i aquest segonintendent que sorgeixi del procés de selecció. A l'abril, el PSC i el PP van assenyalar que l'obertura del concurs per a la plaça tenia «intencions polítiques» per intentar desplaçar Palouzié, que recentment ha mostrat simpatia pel PSC i és un ferm defensor de la unitat d'Espanya.