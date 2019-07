El ple de Girona aprova el cartipàs per aquest mandat gràcies a l'abstenció de Guanyem i ERC

El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat el cartipàs per aquest mandat gràcies a l'abstenció de Guanyem i ERC. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha agraït el gest dels dos grups a l'oposició, ha defensat que aquest és un "bon cartipàs" i ha definit les negociacions com un "bon punt de partida" per encarar la governabilitat que la ciutat "necessita". L'alcaldessa ha dit que l'actual context polític fa necessari que hi hagi "pactes constants", però tampoc ha passat per alt que el ple sorgit de les urnes d'aquest 26-M suma una "àmplia majoria social independentista".

Durant les intervencions dels grups, el PSC i Cs –que han votat en contra- han criticat que l'acord a tres ja estava cuinat des de feia dies. El portaveu del partit taronja, Daniel Pamplona, l'ha arribat a definir com a "estrafolari i d'un altre planeta" i la socialista Sílvia Paneque n'ha dit, obertament, que es tractava d'un "acord de govern sòlid" que ja preludia quina serà l'aposta de JxCat a l'hora d'anar a buscar complicitats.