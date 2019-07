Jutgen un home per violar i agredir una dona a un hotel de Salt

La secció quarta de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat de violar una dona a un hotel de Salt el 2016. Tal i com va detallar la víctima a la seva declaració, coneixia el pressumpte agressor perquè regentaven el mateix gimnàs des de feia alguns mesos, i havien mantingut relacions sexuals consentides anteriorment. Tot i així, en aquesta ocasió el processat va forçar sexualment a la víctima i la va agredir.

Per aquests fets, tant la fiscalia com l'acusació particular li demanen a l'acusat deu anys i sis mesos de presó. També s'hi suma una petició de sis anys de llibertat vigilada i una ordre d'allunyament de 500 metres de la víctima durant els deu anys posteriors a la seva etapa a la presó. Per la seva banda, la defensa en sol·licita l'absolució.

Els fets van tenir lloc el 3 d'agost de 2016 en un hotel de Salt, que segons la víctima era «poc concorregut» i per tant ideal per trobar-se, ja que l'acusat estava casat i no volia despertar sospites. El processat sovintejava el gimnàs en qualitat d'entrenador de boxa, esport que la víctima practicava.

Era la segona vegada que es trobaven per tal de mantenir relacions sexuals, i en l'anterior ocasió tot s'havia succeït sense incidents.

La víctima va relatar que en la segona trobada, després de tenir relacions consentides en una habitació d'hotel, l'acusat la va penetrar analment sense consentiment diverses vegades, i la va bufetejar quan ella va oferir resistència. En un intent de la víctima de fugir de l'habitació, l'acusat va ofegar-la apretant-li la gola i la va amenaçar dient-li que «no tenia dret a posar-li límits».

En una conversa a través de xarxes socials que van mantenir posteriorment i on la víctima va manifestar-li la seva intenció de tallar el contacte, la va amenaçar dient-li que «reclamaria el que era seu». Precisament, una de les tesis de la defensa és que l'acusat es referia a un telèfon mòbil que li va regalar.

La víctima va trigar una setmana a presentar denúncia als Mossos d'Esquadra i a acudir als serveis sanitaris, fet que la defensa de l'acusat va utilitzar per deixar pal·lès la «manca de proves de la violació» a la roba o al seu cos; tot i això, a l'informe forense hi consten dues lesions a la cintura i a les natges, compatibles amb unaixí com ferides compatibles amb una penetració anal.

Sobre aquesta qüestió, l'afectada va argumentar que «estava en estat de xoc, es sentia amenaçada i no era del tot conscient de que havia estat violada».

En el mateix sentit van coincidir els psicòlegs que han portat el seu cas, ja que van apuntar que «el xoc emocional no li hagués permès trenar un discurs coherent a l'hora de posar la denúncia». Així mateix, van detallar que la víctima ha patit diverses seqüeles derivades «d'aquesta violació», algunes per les quals encara està en tractament. L'acusat, per la seva banda, només va voler respondre les preguntes del seu lletrat, on es va ratificar en la seva declaració judicial durant la fase d'instrucció i va negar haver tingut relacions sexuals amb l'afectada en aquella ocasió, negant en conseqüència la violació.

Per aquests fets tant la fiscalia com l'acusació particular l'acusen d'un delicte de violació, sense l'agravant de parentesc que en un primer moment sol·licitaven a l'indicar erròniament que els implicats mantenien una relació sentimental. Més enllà de la pena de deu anys i sis mesos de presó, també enfronta en concepte de Responsabilitat Civil 6.000 euros d'indemnització i el pagament de les despeses del judici.