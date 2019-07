Girona posa en marxa una eina per avisar la ciutadania sobre els tractaments fitosanitaris al municipi

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa avui una eina per tal que la ciutadania pugui rebre avisos sobre els tractaments fitosanitaris que es portin a terme al municipi. Les persones interessades a tenir aquesta informació només han d'omplir un formulari de l'àrea de sostenibilitat del web municipal. A partir d'aquí, des del consistori s'enviaran les dades actualitzades sobre els tractaments a l'adreça electrònica que s'hagi indicat.

Els últims anys l'Ajuntament de Girona ha anat reduint cada vegada més la utilització de productes fitosanitaris, emprant altres sistemes per al control de plagues i malalties com poden ser l'alliberament de fauna útil i l'endoteràpia. A més, sempre que es pot s'utilitzen mitjans mecànics per a l'eradicació d'herbes no desitjades. No obstant això, encara es realitzen alguns tractaments fitosanitaris amb productes químics.

La gestió integrada de plagues promou els mecanismes naturals de control de plagues, malalties i herbes no desitjades amb la possibilitat d'utilitzar productes fitosanitaris de manera raonada, amb l'objectiu de cercar la mínima alteració possible al medi ambient i fomentar els mecanismes naturals de gestió de plagues, en línia amb els requeriments legals de la Unió Europea.

Aquesta nova eina que s'ha engegat des del consistori és lliure i gratuïta i s'adreça a tota la ciutadania, però especialment a les persones que tenen sensibilitat química i que necessiten la informació sobre els tractaments fitosanitaris per motius de salut.