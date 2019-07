Conforama obre les portes a Salt

Conforama, la firma europea per a l'equipament i decoració de la casa, acaba d'obrir la seva primera botiga a la província de Girona, a Salt. El nou establiment se situa al carrer Pla de Salt, 4, disposa de més de 4.530m?2; de superfície de venda i 161 places de pàrquing exclusives per als seus clients.

La nova botiga ofereix als clients un recorregut intuïtiu dividit en els universos de la firma: nit/descans, dia/saló, cuines i decoració, presentant així les seves referències de mobiliari, sofàs, dormitoris, matalassos, cuines i electrodomèstics. Amb aquesta nova obertura, Conforama ha creat més de 50 llocs de treball directes. D'aquesta manera, la multinacional d'equipament i decoració reafirma la seva aposta per la regió catalana, on passarà a comptar amb cinc establiments, ampliant així la seva presència al país i arribant per primer cop a la província de Girona.

Així mateix, en el seu primer dia d'obertura al públic, Conforama sorteja entre els clients xecs regal valorats en 500 euros cada hora, des de l'obertura fins al tancament. Després d'aquesta obertura, Conforama passa a comptar amb un total de 39 botigues a Espanya i continua ampliant la seva xarxa d'establiments, amb presència als principals territoris de la península Ibèrica.