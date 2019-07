L'apunt. És el quart exemplar de grans dimensions que cau des del 2008

Des de l'any 2008 han caigut quatre arbres del parc de la Devesa, comptant el d'aquest dissabte. Mai han fet mal a ningú. El primer, el març del 2008, estava podrit per dins. El novembre del 2013 en va caure un d'uns 45 metres d'alçada i uns 150 anys. Va caure un migdia en un passeig pavimentat molt concorregut, possiblement per l'acció d'un fong. El tercer va ser un exemplar d'uns 60 metres i uns 170 anys, molt a prop del que va caure aquest cap de setmana. Tenia les arrels podrides. Al parc hi ha uns 2.500 arbres de diferents edats i mides. A més, aquests anys han caigut branques de grans dimenions. Com una hores abans de l'inici de l'activitat de les carpes d'oci nocturn