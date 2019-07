Incendi de vegetació a la sortida de l'AP-7 a Salt

Un incendi de vegetació a prop de la sortida de l'AP-7 a Salt va afectar una hectàrea de superfície d'un camp de sega. El foc es va declarar a quarts de tres de la tarda, a una zona a tocar d'una rotonda que hi ha en sortir de l'autopista i on hi ha un aparcament de caravanes.

Els Bombers van treballar-hi amb cinc dotacions terrestres i una d'aèria. A les cinc de la tarda l'incendi ja es va donar per extingit, però abans d'abandonar la zona els bombers van remullar el perímetre danyat, 1,1 hectàrees d'un camp proper a la sortida de l'autopista. L'incident no va provocar cap ferit.