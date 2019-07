Guanyem exigeix a l'Ajuntament que solucioni els talls de llum de Girona est

El grup municipal Guanyem ha exigit a l'Ajuntament que «resolgui d'una vegada» els talls de llum reiterats que pateix Girona est. La número dos de la formació, Cristina Andreu, ha qualificat «d'insostenible» la situació que pateixen els veïns d'aquesta zona de la ciutat. «Hi ha persones que necessiten el subministrament elèctric per connectar aparells respiratoris i molts no poden cuinar i se'ls ha fet malbé el menjar congelat», ha afegit la regidora.

En aquest sentit, Guanyem ha reclamat accions «immediates» per evitar que les famílies afectades passin tot l'estiu amb talls de llum diaris. La formació ha recordat que el gener l'oposició en bloc va exigir la compareixença del qui era vicealcalde, Eduard Berloso, que va haver de respondre 110 preguntes sobre la situació. Tot i això, però, Guanyem lamenta que el govern s'ha mantingut sempre al costat de d'Endesa i no ha impulsat cap canvi substancial per millorar la situació.