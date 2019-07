ERC i JxSalt proposen augmentar el sou de l'equip de govern per a aquest mandat

El nou equip de govern de Salt format per Esquerra i JxCat ha posat sobre la taula la proposta d'augmentar el sou dels regidors que estan al capdavant del consistori. Si fins ara l'alcalde, Jordi Viñas (ERC), cobrava per assistència al ple i als diferents òrgans de l'Ajuntament un màxim de 27.720 euros anuals, ara aquesta xifra podria enfilar-se fins als 44.000 euros, segons ha pogut saber Diari de Girona per diferents fonts.

El nou govern de Salt, que compta amb majoria absoluta, està format per 11 regidors (set d'Esquerra i quatre de JxSalt). Segons van informar en un comunicat, el govern comptarà amb tres tinences d'alcaldia. Un dels càrrecs serà ocupat per la portaveu de JxSalt, Margarita de Arquer, i els altres dos per a Àlex Barceló i Toni Vidal d'ERC. El govern també comptarà amb quatre dedicacions exclusives, és a dir, quatre persones que treballaran al 100% per a l'Ajuntament.

Per assistència, els tinents d'alcaldia (De Arquer i Barceló) també podrien arribar a cobrar més de 40.000 euros, segons ha pogut saber aquest diari. I en el cas de Vidal, que podria mantenir la dedicació exclusiva que tenia en l'anterior mandat, aquesta xifra podria ascendir fins als 42.000 euros anuals bruts a l'any, quan abans cobrava 31.999 euros. D'altra banda, pel que fa als regidors de l'equip de govern que tindran també dedicació exclusiva, podrien arribar a percebre 38.000 euros anuals bruts.

L'augment important dels sous només es donaria a l'equip de govern, ja que els portaveus i regidors de l'oposició veuran augmentat el seu salari mínimament. Així, si els regidors cobraven 400 euros per assistir al ple i a les comissions informatives, ara es vol pujar a 425. I si els portaveus dels grups municipals de l'oposició percebien 450, ara es vol pujar a 495 euros.

Aquesta proposta es concretarà el pròxim divendres, quan està programat que es dugui a terme el ple per aprovar el cartipàs de l'Ajuntament de Salt.