ERC i JxSalt arriben a un pacte per formar govern

Esquerra Republicana (ERC) i Junts per Salt (JxSalt) han arribat a un pacte de govern a l'Ajuntament del municipi per al mandat 2019-2023. L'acord entre les dues formacions suma onze regidors (set d'Esquerra i quatre de JxSalt). Segons explica l'alcalde, Jordi Viñas, aquest acord neix amb la voluntat de "garantir la governabilitat de l'Ajuntament de Salt i posar en marxa els projectes ambiciosos" que hi ha sobre la taula i que "no tenen un altre objectiu que millorar la qualitat de vida dels saltencs i saltenques i donar un nou impuls al desenvolupament econòmic del municipi".

Viñas es mostra molt satisfet amb l'acord i explica que s'ha arribat a un consens important després d'un període de negociacions que, segons ells, els ha permès "encaixar les propostes programàtiques dels dos partits". "Hem definit les polítiques a desenvolupar durant els pròxims quatre anys, polítiques totes elles dissenyades i que seran executades en benefici dels nostres veïns i veïnes", explica Viñas en un comunicat.



Quatre àrees i tres tinences d'alcaldia

El programa del nou govern de Salt per aquest mandat s'ha organitzat en diverses grans àrees: Serveis Econòmics, Serveis Generals i Govern Obert; Territori, Serveis Públics, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge; Serveis a les Persones; Seguretat ciutadana, Protecció civil i Mobilitat i País.

D'altra banda, el nou equip de govern de Salt tindrà tres tinences d'alcaldia. La primera tinent d'alcalde serà Margarita de Arquer (JxSalt) que es farà càrrec de l'àrea de Serveis a les Persones, Drets Socials, Salut i Ocupació mentre que la segona i la tercera seran, respectivament, per als republicans Àlex Barceló (Territori, Serveis Públics, Medi Ambient i Sostenibilitat) i Toni Vidal (Serveis Generals, Econòmics i Govern Obert; Seguretat i Protecció Civil).

Segons l'acord, es preveuen quatre dedicacions exclusives a les tasques municipals mentre que la resta de membres del govern tindran dedicació parcial o seran retribuïts mitjançant indemnitzacions per assistències.



Cohesió social i dinamització econòmica

Durant les pròximes setmanes i mesos s'aniran dissenyant, comunicant i aplicant tot el paquet de mesures i accions que inclou el programa de govern. Davant d'això, però, Viñas insisteix en el fet que s'ha de "continuar amb el camí iniciat durant el darrer mandat: treballar per la justícia i la cohesió social i seguir posant les bases per la dinamització econòmica del municipi. El potencial de Salt és espectacular i, entre tots, hem de saber aprofitar-ho".

En aquesta línia, Viñas recorda que s'ha "avançat durant els darrers quatre anys" però continuen havent-hi "reptes molt importants a sobre la taula com planificar un desenvolupament sostenible i ordenat del sector sud, reduir la segregació escolar amb el suport absolutament imprescindible de la Generalitat, lluitar contra les ocupacions, fomentar el lloguer social o potenciar Salt com a ciutat universitària". L'alcalde exposa que "els reptes són apassionants" i, estan convençuts, que durant l'actual mandat es podrà "avançar notablement en molts d'ells".

Per la seva banda, Margarita de Arquer (JxSalt), explica que "és un bon acord per desenvolupar temes cabdals i molt necessaris per als saltencs i saltenques i, al mateix temps, per tenir un govern fort i favorable al dret a decidir". Arquer recorda que durant la campanya van dir que volien governar "per posar ordre a diferents aspectes de la ciutat" i, d'altra banda, des del primer moment van mostrar a Esquerra la seva predisposició a formar un govern de coalició.

"Amb aquest acord podem afirmar amb satisfacció que Salt tindrà un govern fort, estable i amb moltes ganes de tirar endavant els grans reptes que té el municipi", ha manifestat Arquer que ha afegit que s'han marcat a partir del pacte "que no sigui un govern amb dos partits". "Aquí hi ha un únic govern per tots els saltencs i saltenques", ha remarcat.