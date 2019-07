Els 25 ecògrafs repartits en CAP gironins permeten fer més de 3.000 proves diagnòstiques en mig any

Els Centres d'Atenció Primària de l'ICS Girona i l'IAS disposen de 25 ecògrafs, uns aparells que afavoreix el diagnòstic de patologies com ara còlics nefrítics o hepàtics. Fa cinc anys es va començar a implantar aquest projecte amb vuit aparells, i ara la demarcació de Girona és el territori català que compta amb més ecògrafs als CAP. Al llarg dels cinc primers mesos de l'any amb aquests aparells han realitzat 3.175 proves, mentre que el 2018 entre tots els centres se n'havien fet prop de 6.500.

Els ecògrafs són uns aparells totalment innocus per al pacient perquè no emeten radiacions. Els estudis que estan duent a terme els metges de família amb aquests equips són sobretot abdominals, del sistema urinari i dels ronyons.

Fins a 84 professionals de primària han seguit un curs específic de formació i d'aplicació al primer nivell assistencial per tal de poder practicar ecografies clíniques amb la màxima precisió. El curs es basa en la resolució diagnòstica dels casos més habituals que es presenten a les consultes. Inicialment es feia a Madrid, organitzat per la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària. Des de fa dos anys, les sessions formatives es duen a terme a Girona organitzat per la CAMFIC. La utilització dels ecògrafs contribueix a la formació dels residents en medicina familiar i comunitària que fan la seva especialització als diferents equips d'atenció primària de la regió.

La incorporació d'aquests aparells respon a l'objectiu de la direcció de l'ICS Girona-IAS de fer més resolutiva l'atenció primària. Les ecografies clíniques s'utilitzen com a complement de l'exploració que el professional fa als seus pacients i perquè aquests últims entenguin millor la seva patologia. Fins al moment, s'ha demostrat la seva eficàcia en l'"increment de la capacitat diagnòstica, en la reducció de les derivacions a l'atenció especialitzada i en la millora de la satisfacció dels usuaris", segons l'Institut Català de la Salut.