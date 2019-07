Guanyem s'abstindrà al cartipàs municipal de l'Ajuntament de Girona

Guanyem s'abstindrà en la votació del cartipàs municipal de l'Ajuntament de Girona. Així ho ha anunciat avui al matí el cap de llista de la formació, Lluc Salellas, acompanyat per la número dos, Cristina Andreu. Segons han explicat, aquesta decisió arriba després d'un període de negociació amb l'equip de govern on han aconseguit que l'alcaldessa Marta Madrenas es comprometi a un seguit de mesures que donaran "més poder als barris" i més presència dels grups de l'oposició en els espais municipals.

La formació també ha destacat que amb aquest acord "han aturat" l'increment d'assessors del govern i dels grups municipals que volia dur a terme Junts per Catalunya-Girona. L'equip de govern disposarà d'un assessor menys que en l'anterior legislatura. Salellas ha explicat que Madrenas volia arribar a tenir-ne 10, i finalment es quedarà amb set (cinc coordinadors de govern i dos assessors pel grup municipal).

Tot i això, la formació segueix observant mancances en la dinàmica d'elecció de càrrecs de confiança a dit com és el cas del de l'exregidor Eduard Berloso. Anteriorment Guanyem ja va denunciar que la voluntat de l'alcaldessa de nomenar a dit un exregidor suposa "una manca de rigor i de transparència".



Congelació dels sous

Guanyem també ha explicat que amb la negociació han aconseguit que tant els salaris dels assessors com de tots els regidors "es congelin i no augmentin". "Es farà una simple actualització respecte fa quatre anys, tenint en compte la pujada del nivell de vida", ha puntualitzat el líder de Guanyem.



D'altra banda, Salellas ha detallat el plec de mesures que s'ha compromès a desenvolupar el govern de Girona a canvi de l'abstenció de Guanyem. En primer terme, els grups de l'oposició tindran més presència en els espais municipals, fet que permetrà "traslladar la pluralitat" del consistori. En aquest sentit, tots els partits tindran representació en els Consells Escolars, quan ara només hi tenia veu el govern. Aquesta mesura es posarà en marxa, com a prova pilot, amb quatre escoles de la ciutat. També l'oposició tindrà presència "en tots" els organismes independents de l'Ajuntament, i a les xarxes socials de l'Ajuntament, les quals deixaran de ser "exclusivament pel govern" i hi sortiran "totes les veus".

Guanyem també ha acordat quatre propostes que permetran dotar de "més poder als barris" de Girona. Anualment, se celebrarà un dels plens de l'Ajuntament a un barri diferent de la ciutat. Tots els grups municipals acordaran el lloc escollit i un dels ordres del dia estarà vinculat amb els veïns d'aquella zona. Cada any també hi haurà una audiència pública per retre compte dels pressupostos, és a dir, "l'equip de govern estarà obligat a explicar públicament perquè els diners s'han gastat d'una manera o d'una altra davant dels veïns".

En la línia d'avançar cap a un model de govern més transparent, la formació també ha aconseguit el compromís que s'elabori un codi ètic per als càrrecs electes i els treballadors municipals en el termini de 6 mesos i la renovació del reglament de participança durant el proper any.

Salellas ha destacat que no donaran el seu "sí" al cartipàs municipal perquè "hi ha altres elements que l'equip de govern no ha acceptat". Per exemple, Guanyem va proposar que els regidors de barris puguessin ser de l'oposició o que només hi hagués dos assessors de govern, quan ara n'hi haurà cinc.



Una governabilitat complicada

Si bé Guanyem ha destacat que hi ha hagut avenços en democratització, descentralització i transparència en el nou cartipàs, també hi observa deficiències en el futur de la governabilitat de la ciutat. En aquest sentit, Salellas ha indicat que els ha sobtat que, tot i només tenir 9 regidors i governar en minoria, l'equip de Madrenas només hi destini dues dedicacions exclusives. "No entenem que a una ciutat que supera els 100.000 habitants només hi hagi dues regidores de govern que dediquin el 100% del seu horari laboral a servir la ciutadania", ha apuntat Salellas. També ha afegit que la situació resulta "encara més preocupant" tenint en compte que l'alcaldessa continuarà exercint de diputada al Parlament i que Maria Àngels Planas, una de les regidores amb dedicació exclusiva, dedicarà part del seu temps a la Diputació de Girona.

"Aquest mandat s'inicia amb un govern feble, que ha de ser molt conscient de les seves mancances i de la necessitat d'arribar a consensos. Les actituds rígides o la voluntat d'imposar-se poden impedir que l'Ajuntament ofereixi el que és millor per a la ciutat", ha reblat el cap de l'oposició.