El Registre Civil de Girona limita a tres hores l'atenció al públic per les situacions "extremes" de calor

El Registre Civil de Girona ha limitat a tres hores l'atenció als ciutadans que necessitin fer algun tràmit, per la situació d'"extrema" calor que fa a dins dels Jutjats. De moment, qui necessiti resoldre algun assumpte ho hauran de fer de nou del matí a dotze del migdia, mentre que fins ara s'allargava fins a les dues de la tarda.

Els funcionaris lamenten aquest "perjudici" per a la ciutadania, i denuncien la falta de solucions per part de les administracions. "Fa anys que no trobem cap remei i de moment tot el que hem aconseguit són dos pingüins refrigerants i alguns ventiladors", denuncia la responsable del Registre Civil, Loreto Campuzano.

A més, els treballadors públics també alerten de la possibilitat de suspendre judicis per la calor, fet que provocaria un "perjudici important" per les persones afectades.