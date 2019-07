Les obres de millora de la plaça de George Orwell començaran aquest juliol

L'Ajuntament de Girona iniciarà aquest mes de juliol les obres de millora de la plaça de George Orwell, coneguda popularment com a «parc de la pedra». Aquest va ser un dels projectes més votats pels veïns i veïnes del barri de Montilivi i la Creueta en la consulta dels pressupostos participats del 2017. Els treballs tenen un cost de 29.900 euros (IVA inclòs) i està previst que durin quatre mesos.

La plaça de George Orwell està ubicada entre els carrers de Carles de Bolós i d'Andreu Tuyet i Santamaria. L'objectiu principal de les actuacions és adequar l'espai com a punt de trobada i de joc de la ciutadania i dels infants del barri. Per aquest motiu, les obres consistiran a protegir i tancar la zona d'esbarjo del parc respecte el trànsit rodat dels carrers que l'envolten, suprimir la tanca vegetal que treu visibilitat al pas de vianants, millorar i ampliar la vorera que dona accés a l'escola Pericot i rebaixar i millorar l'accessibilitat dels passos de vianants propers al centre educatiu. A més, es construirà un gual per a vehicles a l'entrada del local social de Montilivi.

Obres i Construccions Germans Cruz executarà les obres per un import de 29.900 euros (IVA inclòs). El termini previst de les actuacions és de quatre mesos.