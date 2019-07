El cau de Sant Cugat, pregoner de la Festa Major de Salt

El cau de Sant Cugat serà el pregoner de la Festa Major de Salt, que se celebrarà del 24 al 29 de juliol. El programa d'enguany oferirà una gran varietat d'espectacles musicals a l'Era de Cal Cigarro on destaquen els concerts de Doctor Prats, Obeses i l'Orquestra Maribel. I com a novetats, la festa disposarà també d'un Punt Lila a les barraques i un dels escenaris serà cobert.

Segons va explicar ahir l'equip de govern en roda de premsa, enguany han treballat el programa de la festa buscant un creixement de la implicació dels barris, les associacions i els comerços de Salt «amb l'objectiu de fer visible la diversitat cultural que hi ha al municipi amb teatre al carrer, exhibicions de balls, batucades, cercaviles de gegants, sardanes, havaneres, castellers i diables».

A l'Era de Cal Cigarro s'ha inclòs una ampla diversitat de tendències musicals. El dia 24 de juliol tindrà lloc una nit d'ska-reggae i mestissatge electrònic amb Doctor Prats, President Xai i Cuits; el 25 de juliol hi haurà el concert i Ball de Festa Major amb l'Orquestra Montgrins; el dia 26 de juliol es podrà gaudir amb la música d'El Cigarrito de después, Talco i Besos de perro; i finalment el dissabte estarà destinat al pop- ock català de Ju, Obeses i les versions de l'Orquestra Maribel. A més, el diumenge a la tarda hi haurà concert i ball per als més grans amb l'Orquestra Montecarlo.

Per primer cop, a la zona de les barraques s'hi podrà trobar el Punt Lila de Salt. Aquest espai té una doble finalitat; d'una banda, sensibilitzar entorn de les agressions sexistes que es donen en espais d'oci nocturn per raó de gènere o orientació sexual i, de l'altra, atendre, informar i acompanyar persones que hagin patit aquest tipus de situacions.

El pregó anirà a càrrec del cau de Sant Cugat de Salt que és un agrupament escolta que treballa amb nens i nenes de 5 a 18 anys. L'entitat es va fundar al 1959, és a dir, ara fa 60 anys. Des de llavors no ha parat de créixer. Durant molts anys han treballat amb la mainada de la vila d'una forma totalment altruista. L'any 1992, l'Ajuntament els va concedir el premi Tres de Març per la seva tasca de 30 anys d'arrelament a la cultura i la llengua catalana. L'Agrupament Escolta Sant Cugat està molt involucrat en totes les activitats que s'organitzen a la vila i participen activament en el carnestoltes, i la Diada de Sant Jordi. Per Nadal organitzen una celebració oberta a tothom, la xocolatada popular de la Missa del Gall i una Quina Solidària.