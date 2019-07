Clam perquè es respecti el patrimoni històric de l'antic Teatre Odeon

Veïns del Barri Vell i de Girona i diferents formacions polítiques clamen perquè es respecti el patrimoni històric de l'antic Teatre Odeon, el qual es convertirà en un restaurant lligat al König per a 400 persones. Amb la porta d'accés a les escales de Sant Martí, aquest va ser l'únic teatre en funcionament a la ciutat de Girona entre els anys 1857 i 1861.

Els anys d'esplendor d'aquest espai encara són perceptibles avui en les pintures al fresc, que, molt deteriorades, decoren l'antic escenari. Segons la catalogació municipal aquest edifici està protegit pel seu interès patrimonial i només admet reformes i activitats que en respectin la configuració original. La finca consta al Pla Especial Barri Vell de Girona en la categoria «R», que singnifica que quan s'hi actuï s'ha de mantenir la integritat de la configuració original.

La posició dels polítics

Els grups de l'oposició també han mostrat la seva preocupació pel patrimoni arquitectònic d'aquest indret. El cap de llista de Guanyem Girona, Lluc Salellas, ha demanat a l'Ajuntament que «faci públiques les gestions que ha fet perquè aquest patrimoni no quedi en pols del camí». En un article, mostra la seva «impotència en veure com el patrimoni històric i cultural se'ns escapa de les mans davant l'onada mercantilitzadora i de turistificació que viu el Barri Vell».

La líder del PSC, Sílvia Paneque considera que «és important tenir cura, restringir i vetllar per evitar la massificació que ja s'està produint des de fa uns anys» al Barri Vell, que «amenaça l'autenticitat del centre de Girona».

D'altra banda, el líder d'ERC, Quim Ayats, destaca l'urgència de començar a treballar ja en un nou Pla Especial del Barri Vell per «limitar el que es pot fer i el que no». «Aquest document permetria saber quin impacte té una activitat com aquesta en el conjunt del barri», explica Ayats. Confia que com l'edifici està catalogat, « es protegirà el patrimoni».