Madrenas es queda Seguretat; Pi, Serveis socials i Martí, Urbanisme

El govern de l'Ajuntament de Girona per al mandat 2019-2023 s'estructurarà en cinc àrees: Alcaldia, Hisenda i Règim Interior, Territori, Drets de les Persones i Promoció Econòmica. A banda de Madrenas que dirigirà alcaldia, les altres quatre àrees estaran encapçalades per Maria Àngels Planas (Hisenda), Lluís Martí (Territori), Carles Ribas (Drets de les Persones) i Glòria Plana (promoció Econòmica). Aquests quatre regidors seran els quatre tinents d'alcaldia i, juntament amb l'alcaldessa, seran els cinc integrants de la Junta de govern. Són, per tant, el múscul del nou equip de govern.

Pel que fa als altres quatre regidors de l'equip de govern, Eva Palau assumirà Educació, Esports i Salut, Martí Terés tindrà Sostenibilitat i Participació, Núria Pi serà la responsable de Drets socials i Marta Sureda portarà la regidoria de Mobilitat i Via Pública.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va signar ahir el diferents decrets per fer tots aquests nomenaments. Respecte a l'anterior mandat, hi ha dues regidores que mantenen pràcticament intactes les seves atribucions. Una és la mà dreta de Madrenas: Maria Àngels Planas, que seguirà al capdavant de l'àrea d'Hisenda i Règim Interior, que inclou Intervenció, Tresoreria, Secretaria, Contractació, Patrimoni, Recursos Humans, Registre General, Estadística, Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana i Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació. L'altra és Glòria Plana que mantindrà la responsabilitat a l'àrea de Promoció Econòmica, dins de la qual hi haurà Empresa, Comerç, Turisme, Ocupació i Consum, a més de la pròpia unitat de Promoció Econòmica.

A banda d'aquestes dues àrees, hi ha l'àrea de Territori, que liderarà Lluís Martí. Aquesta àrea estarà formada per Medi Ambient; Urbanisme i Activitats; Mobilitat i Via Pública, i inclourà també Cooperació. A l'àrea hi haurà dues regidories delegades: la de Sostenibilitat, amb el regidor Martí Terés, i la de Mobilitat i Via Pública, amb la regidora Marta Sureda. Desapareix ja la regidoria del projecte ferroviari.

Pel que fa a l'àrea de Drets de les Persones estarà encapçalada per Carles Ribas i inclourà Cultura, Dinamització del Territori, Joventut, Esports, Educació, Seguretat en el Treball i Participació. Aquesta àrea tindrà dues regidories delegades: per un costat, Participació, amb el regidor Martí Terés, i per l'altre, Educació, Esports i Seguretat en el Treball, amb la regidora Eva Palau.



Seguretat i Drets socials

Pel que fa a temàtiques potents, quedaran sota la direcció de la mateixa alcaldessa, ja que Madrenas les ha integrat a l'àrea d'alcaldia. D'una banda, Núria Pi serà la regidora delegada de Drets socials i de l'altra hi haurà Seguretat, que serà responsabilitat directa de la mateixa Madrenas. Eva Palau també estarà lligada a alcaldia amb la regidoria delegada de Salut.

L'àrea d'alcaldia englobarà la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT), Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors; el Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions; Seguretat Ciutadana; Drets Socials; Salut i Coordinació d'Empreses de Serveis, a més de les unitats pròpies de l'Alcaldia com són el Gabinet de l'Alcaldia, Relacions Institucional i Protocol, Agermanaments i Relacions Exteriors, l'Oficina de Comunicació i l'Oficina del Defensor de la Ciutadania.

Madrenas asegura que al nou govern «s'alternen experiència i renovació» i que es «reforçaran aquelles polítiques que s'han demostrat encertades i on es redefiniran àrees que necessiten un nou impuls.»

Queden per definir els sous i la tipologia de dedicació de cadascun d'ells, així com el número de càrrecs de confiança i a quines àrees estaran.