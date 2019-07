Madrenas només tindrà set dels deu assessors que volia per aquest mandat

L'equip de govern de Junts per Catalunya-Girona, encapçalat per l'alcaldessa Marta Madrenas, tindrà només set dels deu assessors que volia en un principi. Guanyem va fer bandera ahir que gràcies a l'acord d'abstenir-se en el cartipàs de l'Ajuntament han aconseguit «aturar l'intent i la voluntat de l'actual equip de govern d'incrementar el número d'assessors».

D'altra banda, ERC va assegurar en aquest diari que ells també van demanar rebaixar la xifra que proposava JxCat. Un plantejament que fonts del partit de Madrenas han confirmat explicant que a més d'aquestes dades se n'han posat d'altres sobre la taula durant les negociacions.

Finalment, i segons va avançar en roda de premsa Guanyem, cada grup municipal tindrà dos assessors com fins ara. S'estudia, però, si aquest número es limita en el cas de Ciutadans, van explicar. A més d'aquests dos, Junts per Catalunya-Girona en tindrà cinc més com a coordinadors de govern (ara en tenia sis). Així, en principi, hi haurà a l'Ajuntament un total de 15 càrrecs de confiança, mentre que abans n'hi havia 18.

Aquest nou escenari significa menys assessors dels que proposava inicialment l'equip de govern per aquest mandat. Segons va revelar ahir Salellas, la voluntat de Madrenas era que per grup municipal JxCat en tingués quatre; Guanyem, PSC i ERC, tres cada un; i Cs, dos. I que l'equip de govern en tingués sis més, sumant-ne en total 10. En conjunt, el consistori hauria tingut 21 assessors, és a dir, sis més dels que hi haurà finalment.

El portaveu de Guanyem Girona va treure pit al fet d'haver aconseguit reduir el nombre d'assessors. Tot i això, la formació segueix observant mancances en la dinàmica d'elecció de càrrecs de confiança a dit, posant d'exemple el cas de l'exregidor Eduard Berloso.

El també exvicealcalde assumirà el càrrec d'assessor de govern durant vint mesos. Un nomenament que per Guanyem és «un error» perquè demostra «manca de criteri, d'ètica política i de desconfiança cap als tècnics municipals». «Com no ha sortit com a regidor, li regalen 20 mesos de comandament polític», va ressaltar Salellas.



Dues dedicacions exclusives

El nou equip de govern tindrà dues regidores amb dedicació exclusiva, segons va revelar Guanyem i van confimar fonts de JxCat. Aquestes seran la primera tinenta d'alcaldia i cap de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas; i la regidora de Mobilitat, Marta Sureda. L'alcaldessa també la tindrà però no l'activarà, ja que va renunciar al seu sou després d'accedir al Parlament.

Un plantejament de govern que preocupa a Guanyem. Salellas va indicar que els ha sobtat que, tot i només tenir nou regidors i governar en minoria, l'equip de Madrenas només hi destini dues dedicacions exclusives. «No entenem que a una ciutat que supera els 100.000 habitants només hi hagi dues regidores de govern que dediquin el 100% del seu horari laboral a servir la ciutadania», va apuntar Salellas. També va afegir que la situació resulta «encara més preocupant» tenint en compte que l'alcaldessa continuarà exercint de diputada al Parlament i que Planas dedicarà part del seu temps a la Diputació de Girona. «Aquest mandat s'inicia amb un govern feble», va afirmar.