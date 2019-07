La Devesa de Girona acull una edició especial del Firatast

La Devesa de Girona acollirà una edició especial del Firatast que durant 4 dies oferirà una àmplia oferta gastronòmica a càrrec dels 15 estands que participaran.

La fira estarà oberta del 4 al 7 de juliol de les set de la tarda a les onze del vespre i el diumenge, i de les set de la tarda a les dotze de la nit divendres i dissabte.

El visitant podrà escollir entre gairebé un centenar de propostes entre les quals hi haurà formatges, embotits, croquetes de diverses varietats, empanades, carns a la brasa, dorayakis variats, ... també comptarem amb els guisats de tres col·lectius de dones del territori. La Cuina a Sils, l'Ateneu de la Dona de Vilablareix i Les Cuineres de Salt han preparat un ampli ventall de plats de cassola: Mandonguilles amb pèsols, bacallà amb samfaina, peus de porc amb bolets entre altres.

I per acabar l'àpat una exquisida oferta dolça: flam, coca de ratafia, bunyols de poma, dolços sirians, iogurts gelats i com no podia faltar el dolç gironí per excel·lència: el xuixo.

Firatast Estiu és una proposta gastronòmica estiuenca que tindrà lloc al bell mig de la Devesa de Girona, a davant de la Rosaleda, a tocar del rellotge.

La fira dissenyada íntegrament amb fusta, comptarà amb un ampli espai de degustació a l'aire lliure, equipat amb taules i cadires, on el visitant podrà provar petites degustacions de productes mitjançant el tradicional sistema d'intercanvi de tiquets. El visitant podrà adquirir els tiquets de tast al preu d'un euro cada un.

Les vetllades gastronòmiques estaran acompanyades de música en viu cada nit a partir de les nou de la nit.

Cada dia l'animació musical anirà a càrrec d'un grup diferent amb un estil musical particular: Toma 2 (Marcel Sánchez i Núria Madí), Aisha Clareen, Marc Ramià i Vladimir Gonzalez.