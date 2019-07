Canvien la gespa artificial del camp de Can Gibert

Els treballs de renovació de la gespa artificial del camp municipal de futbol 11 de Can Gibert del Pla han començat aquesta setmana. La gespa actual es va instal·lar l'any 2006 i, per aquest motiu, era necessari renovar-la per tal de garantir les condicions apropiades per a la pràctica esportiva al camp.

És una de les actuacions previstes en el Pla estratègic de l'esport local i el Mapa d'instal·lacions i equipaments del municipi, aprovat pel ple municipal el gener del 2018. Els treballs els fa RoyalVerd Service per 127.050 euros.