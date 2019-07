A presó un reincident per violar una noia de 13 anys per Sant Joan a Girona

El jutjat d'instrucció 2 de Girona va ordenar dilluns l'ingrés a presó sense fiança d'un violador reincident per agredir sexualment una menor de 13 anys al barri de Santa Eugènia el matí del dia de Sant Joan. L'arrestat acumula diversos antecedents per agressions i abusos sexuals. Aquest 24 de juny, el detingut va seguir la menor pel carrer i la va abordar quan entrava a casa seva. Un cop dins l'edifici, la va subjectar per l'esquena, li va tapar la boca, la va amenaçar, la va fer pujar al primer pis i la va penetrar al replà. És el mateix modus operandi que va fer servir l'any 2009, quan va atacar una noia durant les Fires de Girona. Per aquesta violació, la secció quarta de l'Audiència el va condemnar a 6 anys de presó.



Investigació

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació arran de la denúncia interposada per la família de la menor i les diligències van apuntar cap a aquest jove que acumula diversos antecedents. La menor va identificar el sospitós a la roda de reconeixement i el jutjat va ordenar l'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança del detingut.

Fonts consultades per l'ACN assenyalen que el sospitós va sortir en llibertat després de la violació de l'any 2009 després de complir condemna però es considerava un pres amb un risc alt de reincidència. Des que està en llibertat, no només hauria atacat la menor del matí de Sant Joan. Fonts del cas apunten que ja el van identificar com el sospitós d'agredir sexualment una noia amb discapacitat intel·lectual a mitjans setembre passat, també a Girona. Les mateixes fonts indiquen que inicialment va ingressar a presó però va sortir en llibertat tres mesos després.