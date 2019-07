L'Espai Gironès regala escapades a Futuroscope durant les rebaixes

Viure experiències amb les tecnologies més avançades i fer un viatge al futur amb escapades al Parc de Futuroscope, situat a la localitat francesa de Poitiers. Això és el que es pot aconseguir fins el 31 de juliol a l'Espai Gironès, coincidint amb la campanya de rebaixes d'estiu. A més, per aquest motiu el diumenge 7 de juliol totes les botigues del Centre Comercial estaran obertes.

Per optar a les escapades a Futuroscope cal presentar tiquets de compra d'un mínim de 20 euros al Punt d'Informació de l'Espai Gironès; i en el cas dels locals de la zona de restauració, els tiquets hauran de tenir un segell de l'establiment on s'hagi fet la consumició. Els sortejos es duran a terme els dies 12 i 31 de juliol i es regalaran dos packs d'hotel i entrades de dos dies per a dos adults i dos menors; i 10 packs amb quatre entrades d'un dia per cada pack.