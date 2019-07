Girona segueix sense superar el llindar de contaminació per partícules

La ciutat de Girona continua mantenint-se per sota del llindar de contaminació per partícules PM10 a l'aire tot i l'onada de calor dels darrers dies. Dilluns la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va declarar episodi per alta contaminació per partícules PM10 a tot Catalunya.

Segons informa l'Ajuntament de Girona en un comunicat, a la ciutat no s'ha superat cap dia el valor límit de 50 µg/m3 i la mitjana al municipi des del 23 de juny és de 28,3 µg/m3. Els dos dies amb els índex més alts de les últimes setmanes van ser el dissabte 29 de juny, amb 42 µg/m3; i el divendres 28 de juny, amb 40 µg/m3. Tot i això, el consistori destaca que a partir de 35 µg/m3 es considera que la qualitat de l'aire és regular.

Durant els dies d'alta contaminació per partícules PM10, des de la Generalitat de Catalunya s'aconsellen una sèrie de mesures com utilitzar el transport públic i reduir els desplaçaments amb vehicle privat, realitzar els trajectes a peu o en bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit o si es realitza activitat física a l'aire lliure, fer-la en les hores del dia amb menys contaminació, entre altres recomanacions que es poden consultar al portal de Medi Ambient de la Generalitat.