Esquerra negocia un acord de govern amb Junts per Salt

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas (ERC), està negociant un acord de govern amb Junts per Salt, la formació liderada per Margarita de Arquer. Els dos grups polítics sumen exactament la majoria absoluta, que està en 11 regidors. Els republicans van guanyar les eleccions municipals a la vila amb set escons, mentre que JxSalt en va treure quatre.

Esquerra ha posat sobre la taula les línies estratègiques que volen desenvolupar els pròxims quatre anys, per tal de definir el què i el com. Una proposta d'acord que han fet arribar al grup de Margarita de Arquer, i ara falta que aquesta formació en digui la seva. Els dos partits han mantingut diferents reunions durant les últimes setmanes, fet que reflecteix que tant per una banda com per l'altra hi ha la voluntat d'arribar a un acord. Tot i això, segons ha pogut saber aquest diari, encara hi ha temes per parlar.

Viñas únicament està negociant un acord de govern amb JxSalt. El PSC va anunciar fa unes setmanes que lideraria l'oposició amb els seus cinc escons, i per tant va tancar qualsevol opció a pactar. D'altra banda, ERC ha descartat arribar a un acord amb els seus exsocis de govern durant els últims quatre anys, IPS-CUP. Segons explica la cupaire Cris Sibina, Esquerra «en cap cas» els ha proposat formar govern amb ells. Sibina ho atribueix al fet que «junts» no sumen «la majoria absoluta» (IPS-CUP va obtenir dos escons).

Tot i això, els republicans asseguren que no han tancat la porta a l'opció de governar en minoria perquè si no s'arriba a un acord amb JxSalt, aquesta serà la forma en què Viñas governarà a Salt, és a dir, únicament amb set regidors.

És per aquest motiu que paral·lelament, els republicans també estan negociant aprovar el cartipàs (on s'estableixen les àrees de l'Ajuntament i càrrecs de confiança, entre altres) amb el PSC, però no amb IPS-CUP, ni Vox.

Els socialistes han posat sobre la taula les seves condicions per aprovar o abstenir-se en la votació. En primer lloc, exigeixen que es posi una solució a les ocupacions il·legals, controlant i reduint el nombre d'aquests casos. També demanen que es desbloquegi el sector sud i que abans de finals d'any s'aprovi el desenvolupament d'aquesta zona perquè afirmen que encara hi ha tràmits pendents per fer. Per últim, volen que s'augmenti el suport a les comunitats de veïns en tema de seguretat i es desenvolupin més programes perquè la gent se senti segura a casa seva.

«Si Esquerra està disposada a resoldre aquestes qüestions amb una solució immediata i no a llarg termini, ens plantejaríem l'abstenció o votació a favor del cartipàs perquè no volem bloquejar la formació de govern», explica el cap de llista del PSC a Salt, Joan Martín. Aclareix que no es tractaria d'un acord amb ERC, sinó d'un «acord de ciutat».

Preguntat si aquestes condicions també s'establirien amb un acord de govern entre ERC i JxSalt, Martín assegura que sí, tot i que destaca que seria més fàcil amb Esquerra en solitari perquè els seus programes tenen més coses en comú.

Si ERC forma govern amb JxSalt o en solitari es donarà a conèixer aviat. Segons fonts d'Esquerra, la setmana que ve es podria dur a terme el ple d'aprovació del cartipàs, ja que la voluntat és arribar a una conclusió com més aviat millor.