Girona millorarà l'accés al castell de Montjuïc

L'Ajuntament de Girona ha iniciat les actuacions de millora de l'accessibilitat a la zona de la casa del governador del castell de Montjuïc. Actualment s'estan portant a terme els treballs de serralleria per construir la rampa metàl·lica que s'ha d'instal·lar a l'espai per tal de crear-hi un accés adaptat per a les persones que hi vulguin accedir.

Les obres consistiran principalment en la construcció d'una estructura d'acer que es col·locarà com a rampa adossada a l'edifici de la casa del governador. Les actuacions, que tenen un termini d'execució de dos mesos, s'han adjudicat a l'empresa Salvador Serra SA per un import de 14.278 euros (IVA inclòs).

La casa del governador es troba dins de la zona emmurallada del castell de Montjuïc i és un punt de trobada per l'Associació d'Amics del Castell de Montjuïc, especialment durant la celebració de la seva festa anual, que reuneix més de 400 persones a l'indret cada setembre.

Fa uns mesos, l'Ajuntament va presentar el projecte de transformació del castell de Montjuïc davant dels veïns del barri. L'objectiu és donar vida a aquest espai històric -i oblidat- i convertir-lo en un punt cultural i d'estada a l'aire lliure. La redacció del projecte ha estat a càrrec de l'arquitecta Olga Felip i té un pressupost de 109.967,97 euros (IVA exclòs). Es preveu que les obres estiguin acabades passat l'estiu. Les actuacions consistiran, per un costat, en l'adaptació dels camins d'accés per aconseguir un itinerari accessible en la fortificació i, per l'altre, en el condicionament de la zona al voltant de la cisterna per crear un nou espai públic per al barri, que sigui respectuós i integrat amb l'entorn.