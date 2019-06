«Arranjar el parc de la Devesa no és qüestió de valentia, sinó de dignitat»

Salvador Guardiola i Palomer és director comercial. Té 61 anys i assumeix la presidència de l'Associació de Veïns després de la renúncia de Maria Àngels Cedacers, que ara és regidora d'ERC.

La seva predecessora ara està a l'Ajuntament. Vostè té aspiracions polítiques?

En cap cas. No està en el meu pensament.

És el vicepresident de la Plataforma Salvem la Devesa. Les dues entitats han d'anar de la mà sí o sí?

No necessàriament. Fins i tot m'atreviria a dir que seria bo una certa distància. L'àmbit d'actuació d'una i l'altra són ben diferents. La missió d'una i de l'altra també són diferents, tot i que com a bons germans, unim esforços per temes puntuals que ens són comuns.

Hi haurà algú valent per arranjar el parc de la Devesa?

Més que una qüestió de valentia, crec que és un tema de dignitat, de dignificar aquest tresor, que tenim a la nostra ciutat i que és un Bé Cultural d'Interès Nacional, otorgat per la Generalitat, des de 1988. No pot ser que el parc urbà més gran de Catalunya estigui en les condicions que està actualment. La majoria de ciutats de Catalunya, d'Espanya i del món voldrien un parc com el de la Devesa. El tindrien com una joia, ple de vida per als ciutadans. Seria una referència de ciutat, la gent hauria de venir a Girona a visitar el parc de la Devesa, tal com en altres ciutats anem a visitar el seu parc de referència. Com Londres, Nova York, Munic, Madrid, etcètera... No calen inversions milionàries per dignificar el parc. Cal un ferm propòsit, una visió, un tema de ciutat, de llarg recorregut, sostingut en el temps i amb pressupostos anuals en aquesta direcció, que tots el grups polítics hi estiguin d'acord.

Quin parc de la Devesa vol?

El que vol tothom, un parc amable, net, endreçat, il·luminat, amb mobiliari actual, per a petits i grans, ple de vida en el dia a dia, no grans esdeveniments puntuals amb interessos privats, un parc per a tothom, inclusiu. Un parc amb activitats respectuoses i sostenibles amb l'entorn. Una conservació exquisida de l'arbrat, del reg, menys grava i més zones d'herba. Un exemple, per tenir-ho més clar. Fa uns mesos vàrem tenir un gran circ amb tota la logística intensiva i estressant per el sòl a la zona del Camp de Mart. Una activitat i negoci privat incentivada amb diners públics amb milers de persones concentrades en uns pocs dies, i després... res, un Camp de Mart una altra vegada ferit i malmenat. Una altra forma d'entendre la «vida al parc» seria que amb els mateixos diners s'incentivés a petites companyies, de petit format, una cada cap de setmana durant tot l'any per exemple, respectuosos amb l'entorn que portessin vida al parc amb música, circ, jocs, contacontes, mil i una activitats que donarien vida al parc i segur que també a aquestes companyies. Un altre exemple, el nou «parc de Salut», un èxit total. Petites coses pensades pel dia a dia de la gent. Així de senzill.

Quina relació té amb l'Ajuntament?

Com a president de l'Associació de veïns seguirem sumant perquè Girona sigui una ciutat amable i de futur, estarem en totes les reunions i sempre aportant com ha estat fent la Junta anterior.

Quines prioritats es marca, a banda del parc de la Devesa?

Millorar el barri Devesa-Güell, en tots els sentits. En equipaments, en qualitat de vida, en resoldre algun tema tan urgent com ara gestionar el tema dels gossos. Volem que els veïns facin més barri, que participin més activament, que sentin com seu el barri on viuen i on creixen el seus fills. Volem més gent a l'associació de veïns, volem més dones decidides, necessitem la seva mirada; volem veïns i veïnes que un dia es preguntin: «Què puc fer pel meu barri?».