Menys establiments en la segona edició de la ruta «Girona, llegendes i tapes»

La ruta gastronòmica Girona, llegendes i tapes celebra enguany la seva segona edició amb la participació d'un total de quinze establiments, sis menys que l'any passat. Des d'ahir i fins al 7 de juliol es pot gaudir de diferents propostes culinàries acompanyades d'una cervesa, i a la vegada es poden descobrir les llegendes i anècdotes més curioses de la ciutat de Girona.

Aquesta ruta gastronòmica està impulsada per l'Associació d'Hostaleria de Girona, Turisme i Restauració de Girona i Estrella Damm. La iniciativa ofereix un tastet gastronòmic i una cervesa (quinto o canya) per 2,5 euros en una sèrie d'establiments relligats per una ruta en la qual són presents diverses llegendes i anècdotes.

El president de l'Associació d'Hostaleria Girona, Josep Carreras, relaciona la baixa participació d'establiments en aquesta edició al fet que «cada setmana a Girona se celebra alguna activitat», motiu pel qual els locals tenen «molta feina i estan saturats». Aquest també ha estat un dels motius pels quals enguany el Girona, llegendes i tapes s'ha retardat. L'any passat es va celebrar a principis del mes de juny i aquesta edició a finals de mes.

Carreras també explica que els «exigents estàndars de participació d'aquesta campanya» provoquen que molts restaurants no s'hi puguin sumar. Per exemple, els establiments han de ser cèntrics i a prop de la ruta turística que acompanya la iniciativa. El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona considera que «cal repensar les campanyes» que es desenvolupen a la ciutat perquè no s'acumulin totes a les mateixes dates.