La veïna de Girona Pilar Alcalà Pineda fa cent anys aquest diumenge i aquesta tarda ho ha celebrat amb els companys i companyes de la residència per a la gent gran Sanitas Gerunda, on viu actualment, en el marc del festival de final de curs del centre. La regidora de l'Ajuntament de Girona Núria Pi l'ha visitat i l'ha felicitat avui en nom del consistori i de la ciutat. A més, li ha lliurat com a obsequis un ram de flors i una carta signada per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.