Finalitza el primer tram dels Itineraris Segurs de Salt

Salt tanca aquest juny el primer tram del projecte Itineraris Segurs a Salt. Amb aquest projecte de camins escolars segurs es pretén promoure i facilitar que els infants vagin a l'escola a peu, de manera autònoma i segura, tot involucrant-los amb l'espai públic com un lloc de trobada, encreuaments i aprenentatges, tot promovent l'art al carrer. L'Ajuntament de Salt, l'Associació Vincle i la Fundación Atenea hi han fet participat comerços, veïns i més de 700 infants del centres educatius: l'Escola Pia, l'Escola El Pla, l'Escola El Gegant del Rec, l'Escola FEDAC, i l'Institut Salvador Sunyer i Aimeric. A més, s'ha pogut relacionar i fer xarxa amb altres projectes com Treu la Bèstia, Xarxa Tallers amb Famílies, Juguem? Als patis i a les places, el XEJ, el Centre de recursos de la Gent Gran, Espai amb Cor de Càritas, comerços, les AMPAs, o la Residència Les Vetes.

Es tracta d'un projecte format per tres Itineraris que han estat creats seguint el circuit natural que fan els infants per anar de casa a l'escola. El projecte Itineraris Segurs neix a l'Ajuntament de Salt el 2014, sota el programa "Juguem? Segurs a Salt", quan es fa una primera etapa de diagnosi tenint en compte diversos indicadors, com el camí natural més utilitzat per als infants, els carrers amb voreres més amples, o els encreuaments amb senyalització vertical amb semàfors. Tot i que el projecte ha estat aturat fins el 2018, aquest curs escolar l'Ajuntament de Salt, juntament amb l'Associació Vincle en un primer moment i, finalment, amb la gestió de Fundación Atenea, ha apostat per revisar la primera diagnosi feta i començar a portar a terme el primer dels Itineraris.

Algunes de les activitats que s'han portat a terme han estat tallers de seguretat viària, gimcanes, la creació d'una cançó dels Itineraris amb la participació d'Aj Heal, el mural amb l'Aleix Font conegut com a Rataconcorbata, o l'activitat Teixim Salt amb la col·laboració de les botigues Punt de Blat i Teixits Agell. Des de l'Ajuntament de Salt s'han pintat les ratlles i símbols al terra que marquen el camí a seguir, però la culminació del tram ha estat la pintada dels passos de vianants per part dels centres escolars participants, amb els dissenys que els i les alumnes havien creat per omplir de color i alegria l'Itinerari.

Tot i haver acabat una primera etapa molt important, ja s'està treballant perquè els centres implicats fins al moment celebrin, cada curs escolar, la Setmana dels Itineraris Segurs, per tal de donar continuïtat al projecte. A més, s'està preparant també el segon tram, de cares al proper curs escolar, en el què hi podran participar l'Escola La Maçana, l'Escola Silvestre Santaló, l'Escola Les Deveses, l'Escola Pompeu Fabra i l'Institut Salvador Espriu, així com altres agents de la comunitat, si bé l'educació dels infants és de tots i totes.