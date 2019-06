Desencallen la col·locació d'un radar a la recta de Campdorà

Els veïns fa anys que ho demanen i, finalment, serà una realitat. La recta de Campdorà tindrà un radar que controlarà la velocitat dels vehicles. L'Ajuntament de Girona feia diversos anys que ho reclamava a la Generalitat, qui té la propietat de la carretera, i finalment la petició s'ha desencallat. Ho ha confimat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que ha explicat que va portar la demanda veïnal al Departament d'Interior, i en concret al conseller Miquel Buch.

Amb el vistiplau del Govern català, ara s'estan accelerant els tràmits necessaris per tal de col·locar, més aviat que tard, aquest aparell. Com que no hi ha accidents, en el seu moment es va descartar construir-hi una rotonda o posar-hi semàfors i es va apostar per aquest radar. Des de feia mesos, però, la tramitació estava parallitzada.

Des de fa temps els residents als dos costats de la carretera alerten de l'alta velocitat dels vehicles que hi passen. Legalment, el màxim permès són els 70 quilòmetres per hora, però asseguren que molts no respecten aquesta limitació. Això els dificulta incorporar-se a la via o introduir-se en un dels dos laterals. La carretera és una de les entrades -o sortides- de Girona pel nord-oest de la ciutat.

El radar serà el primer aparell fix al terme municipal de Girona. Actualment hi ha un altre radar a la ciutat però es tracta d'una instal·lació rotativa que es va canviant de lloc periòdicament. Hi ha tres caixes col·locades en tres punts però el conductor no sap mai si a l'interior hi ha l'aparell o si està en una de les altres caixes. Les caixes estan al pont de Fontajau, a l'avinguda Lluís Pericot i a la carretera Barcelona. Als tres llocs, la velocitat màxima permesa és de 5o quilòmetres per hora.

També hi ha una instal·lació fixa als semàfors de la cruïlla dels carrers Barcelona i Emili Grahit. Aquests, però, no controlen la velocitat sinó el respecte cap a les fases semafòriques. L'aparell enregistra aquells vehicles que passen el semàfor en vermell. Una altra instal·lació que controla el pas dels vehicles està situada en un lateral de la plaça Catalunya, on es vigila qui entra al Barri Vell, ja que l'accés està restringit i només es permet a veïns i comerciants autoritzats i a serveis públics i emergències. Les sancions s'apliquen a partir del quart pas indegut per trimestre.

A més a més, el consistori està treballant en la implantació d'una xarxa de càmeres lectores de matrícules, que serviran per controlar el pas de vehicles, per exemple, en urbanitzacions o a les entrades i sortides de la ciutat. En cas d'algun fet delictiu, es poden revisar les imatges per detectar vehicles sospitosos. A més, si les càmeres estan connectades al llistat de vehicles en cerca, pot saltar un avís a la Policia Municipal només pel pas del cotxe o la motocicleta. En alguns barris ja hi ha càmeres de videovigilància i es van col·locar arran de la petició dels veïns en el pressupostos participats.