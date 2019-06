Descobreixen un cultiu de marihuana al pis on hi va haver la baralla a Pedret

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van assitir a una baralla que va acabar amb una persona precipitada aquest dijous a la tarda en un habitatge del barri de Pedret. En aquest punt de la ciutat, després dels fets, els agents van localitzar una plantació de marihuana de 340 plantes i diversos estris per tenir-ne cura en una de les habitacions del pis, situat a la ronda de Pedret. Van haver d'investigar per saber de qui era i finalment van localitzar un home que va admetre que era seva.

Es tractaria de la persona que llogava el pis. Davant de les evidències i que va admetre que el cultiu interior de marihuana era seu, els Mossos de Girona van detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.

L'arrestat és un home d'origen colombià però amb nacionalitat espanyola, de 39 anys i veí de la ciutat. D'altra banda, els investigadors dels Mossos d'Esquadra han determinat que la caiguda d'una persona des d'una finestra de l'habitage durant una baralla va ser un fet accidental.

Cal recordar que una baralla a l'interior d'un habitatge del barri de Pedret de Girona va acabar amb una persona ferida en caure per la finestra d'un segon pis. Els fets van tenir lloc al número 68 de la ronda de Pedret, on segons alguns veïns propers hi ha persones que hi exerceixen la prostitució i els implicats en la suposada baralla serien transvestits. Finalment, s'ha conclòs que ha estat un accident.