Un operatiu en un bar de Salt deixa 2 detinguts, un per tràfic de drogues

Un operatiu policial en un bar de Salt va acabar aquest dimecres amb dos detinguts, un d'ells duia diverses paperines amb cocaïna. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt van arrestar l'altre home per presumpte atemptat contra els agents de l'autoritat. I van identificar 21 persones.

El local, situat al carrer de Pep Ventura, generava molèsties a la zona. De les queixes rebudes i dels ímputs que rebia la policia va néixer una investigació que va culminar amb el dispositiu policial de seguretat ciutadana.

El dispositiu es va realitzar dimecres a la tarda i hi va participar la Policia Local de Salt, els Mossos de Salt i també efectius dels ARRO (Antiavalots) d'aquest últim cos policial. Els agents van entrar al local i van procedir al seu registre així com la identificació de les persones que hi havia a dins per vetllar pel compliment de la llei 4/2015 referent a la seguretat ciutadana. En total van identificar 21 persones i la policia va fer dues detencions. Un dels arrestats -un veí de la població, de nacionalitat espanyola i 46 anys- va quedar acusat de ser el presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. I és que en escorcollar-lo, els Mossos li van trobar 13 embolcalls d'una substància blanca, que vindria a ser cocaïna.

En paral·lel es va arrestar un altre home perquè es va resistir als policies en el moment de les identificacions i va quedar arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat.



Incompliments i droga

Per la seva banda, la Policia Local de Salt va aixecar diverses actes per infraccions administratives per incompliments d'aquest bar - cafeteria situat al carrer de Pep Ventura i també, per tinença de substàncies estupefaents.