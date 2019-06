L'escola FEDAC del Pont Major de Girona recull 315 quilos de taps solidaris

L'escola FEDAC Pont Major ha dut un a terme un any més el projecte ApS (Aprenentatge Servei) com a proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, on els participants aprenen tot treballant en necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de millorar-lo, alhora que s'afavoreix l'emprenedoria social.

El projecte portat a terme ha estat la campanya "Recollida de taps solidaris" en benefici de l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, per a la investigació de l'AME (Atròfia Muscular Espinal). Al capdavant d'aquesta iniciativa es troba una família lloretenca, afectada per aquesta malaltia i impulsora d'aquesta iniciativa sota el lema "Junts contra l'AME".

Els encarregats d'organitzar els procés de recollida han estat els més petits de l'escola amb el suport dels alumnes més grans. D'aquesta forma s'ha procurat fomentar no tan sols els valors propis del projecte ApS, que són la consciència i col·laboració social, sinó que també s'ha buscat un lligam per a treballar objectius educatius propis del currículum educatiu. Els infants han treballat en equip per fer la tria de taps (color, tamany, duresa...) i recollir-los en garrafes per així després, una vegada finalitzada la campanya, han pesat cadascuna i ha fet un recompte total.

Com a cloenda,aquest dijous, tots els nens i nenes de l'escola han rebut la família propulsora d'aquesta campanya solidària i els hi han lliurat un total de 315 kg de taps, agrupats en 355 garrafes.