Testimonis. «Amb algú de la teva edat t'hi sents millor per explicar els problemes»

L'Ona Domènec i l'Àlex Castro són dos dels estudiants de l'institut Sobrequés de Girona que estan acabant de formar-se per convertir-se en mediadors.

L'Ona fa tercer d'ESO i assegura que aquest projecte permet que en cas d'haver-hi una víctima d'algun delicte d'odi o que està passant per algun tipus de problema, com que el mediador també és un estudiant, aquesta s'hi sentirà «més còmoda» a l'hora d'explicar-li el problema i destaca que sovint amb els adults se'ls fa més difícil. L'Àlex Castro també destaca aquest vessant de l'experiència i remarca que el que han après ja amb aquestes dues sessions és com intentar interactuar amb possibles víctimes i que sovint «molta gent no vol que s'actuï sinó que només volen sentir-se escoltats, poder parlar». Ara els futurs mediadors compten amb eines que han anat aprenent a partir de les sessions que finalitzaran d'aquí a pocs dies. A més, els joves també formaran els seus companys i passaran per les aules a explicar-los què són els delictes d'odi.