Salt convoca un nou ple perquè les regidores de la CUP no van prometre bé

L'Ajuntament de Salt haurà de repetir part del ple de constitució del consistori perquè les dues regidores d'Independents per Salt- CUP (IpS-CUP) no van utilitzar una fórmula correcta a l'hora de jurar o prometre el càrrec. En concret, la cap de llista cupaire i la número 2, Cris Sibina i Marta Guillaumes, només van exposar que «prometien per imperatiu legal i per servir el poble» sense dir explícitament la paraula «Constitució».

El ple s'ha convocat d'urgència per avui al migdia (13.30 hores) i servirà perquè les dues regidores «subsanin» la presa de possessió i ho facin d'una manera que es consideri que és una fórmula vàlida. Abans, però, els regidors presents al ple hauran de ratificar la urgència de la convocatòria.

Elles dues seran les úniques que hauran de tornar va jurar o prometre però per tal que hi hagi quòrum suficient perquè el ple pugui tirar endavant, caldria que hi hagi, com a mínim, set representants municipals. En el ple de constitució del consistori, que va servir per donar l'alcaldia al republicà Jordi Viñas, els edils d'ERC i JxSalt van prometre per «imperatiu legal» complir el seu càrrec amb lleialtat al cap d'Estat (o al rei) i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'autonomia.

El regidor d'Esquerra Àlex Barceló i el regidor de JxSalt Josep Valentí van anar més enllà i van demanar la llibertat dels polítics presos i exiliats



El Consell Comarcal

El motiu de la urgència podria tenir va veure amb la constitució dels Consells Comarcals, en concret amb el del Gironès, que s'han de formar properament. No obsatant això, aquesta reparació de l'error en la fórmula per prometre s'hauria hagut de fer tard o d'hora ja que si no, no podrien seure, amb ple dret, com a regidores d'IPSCUP. Sibina i Guillaumes són les dues úniques representants cupaires, ja que després de les eleccions, la CUP va passar de 3 a 2 regidors.