Els mediadors dels delictes d'odi entren a les aules de la mà dels Mossos

Els mediadors dels delictes d'odi i discriminació entren a les aules de l'institut Sobrequés de Girona i ho fan de la mà dels Mossos d'Esquadra. En aquests moments, set estudiants de tercer d'ESO i primer de Batxillerat estan en procés de formació i el curs vinent es convertiran en joves que seran capaços d'identificar situacions en què poden concórrer aquest tipus de fets i tindran eines per formar i ajudar possibles víctimes.

Els Mossos d'Esquadra han escollit la ciutat de Girona per començar el pla pilot, que és pioner a Espanya. L'inspector dels Mossos d'Esquadra Albert Oliva, cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà i també portaveu del cos policial, destaca que només hi ha experiències similars a Alemanya i al Regne Unit.

La implantació a Girona va iniciar-se després d'una reunió al Consell Municipal LGTBI de l'Ajuntament de Girona amb l'alcaldessa, Marta Madrenas, recorda.

Oliva assegura que els Mossos aposten des de fa 12 anys per donar coneixements als joves sobre els quals pot afectar en matèria de seguretat però aquest projecte és diferent, ja que seran els alumnes qui «sensilibilitzarà la resta de companys del mateix institut». A l'institut Santiago Sobrequés s'hi fa pilot però els Mossos preveuen, a partir del nou curs, fer el projecte extensiu a altres centres de Catalunya.



Aposta per la prevenció

Ahir es va celebrar la segona sessió de formació del projecte, que s'anomena La diversitat de tu a tu, i hi participen set estudiants. El director de l'institut Sobrequés de Girona, Joan Cumeras -a qui Oliva va agrair la seva implicació- va recordar que el centre educatiu ja compta amb un altre grup de mediació i que centren els «esforços en la prevenció i la detecció precoç de problemes».

L'institut va seleccionar els set alumnes que participen en el projecte i aquests, segons el director, «tenen una formació inicial de base molt bona, molta capacitat de voluntariat i empatia, i la resta de companys els accepten molt bé per a aquesta tasca de mediació». Segons Cumeras, aquest projecte dels delictes d'odi ha de servir per a què en el cas que es donin situacions arribin a saber-se «abans que esclatin quan hi ha indicis», ja que hi haurà un tracte de tu a tu entre el mediador i la víctima o el possible causant del delicte.

La formació dels mediadors consta d'almenys quatre sessions que imparteixen dos mossos d'esquadra de Relacions amb la Comunitat, la Sònia i en Jose. En la segona sessió, que es va celebrar ahir a la biblioteca de l'institut Sobrequés, es va fer per part dels agents un repàs al concepte de delicte d'odi i es va preguntar als alumnes quins coneixien. En van conèixer alguns que per a algun dels presents era més desconegut.

És el primer cop que els Mossos lincorporen la islamofòbia a les seves formacions i un dels quatre vídeos que es va passar a la sessió hi feia referència. La mossa va recordar-los que arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils es van donar alguns casos a Catalunya.

Durant la sessió també van repassar que quan hi ha un delicte, per exemple, de danys, pot comptar amb un agreujant per un delicte d'odi i es pot penar molt més. Amb tot, però, la policia va destacar que el paper del mediador passa per «escoltar», parlar amb la víctima i l'agressor. També cal passar per la professora de referència i, en cas extrem, denunciar.