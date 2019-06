Girona concedeix la llicència ambiental pel segon tanatori de la ciutat

L'Ajuntament de Girona ha desestimat totes les al·legacions que havien presentat diferents entitats, associacions de veïns i un grup d'empresaris referents a la petició d'una empresa per construir un tanatori al polígon de Mas Xirgu. Al mateix temps, ha donat la llicència ambiental a l'empresa funerària Àltima per tal que pugui iniciar les obres. No obstant, les entitats que van presentar al·legacions poden tornar a presentar escrits d'al·legació novament, durant quinze dies. I dues ja s'han mobilitzat i reclamen millores en mobilitat i medi ambient.

A finals de 2016, l'empresa amb seu a Sant Boi de Llobregat ja va demanar formalment a l'Ajuntament de Girona poder instal·lar-se a la ciutat. L'agost de 2018, es va aprovar inicialment el projecte i es va obrir un període d'al·legacions que s'ha acabat resolent aquest 6 de juny. L'equipament, que s'habilitaria en un edifici del carrer Can Pau Birol número 19-21, tindria tres sales de vetlla, un oratori multiconfessional, servei d'incineració i 35 places d'aparcament per a turismes, a més d'espai per a motos i bicicletes.

Dues associacions de veïns ja s'han mostrat disconformes amb la decisió de l'Ajuntament de denegar les seves al·legacions. D'una banda, l'associació de veïns de Palau-sacosta, presidida per Romà Monreal. I de l'altra Sant Narcís Sud, liderada per Maria Dolors Hernández. Les dues veuen bé que es construeixi un segon tanatori perquè, al seu parer, afavorirà la competència i pot abaratir els costos dels serveis. No obstant, consideren que hi ha alguns aspectes que s'han de millorar, en mobilitat i en medi ambient.

L'Associació de Veïns de de Palau-sacosta ja ha entregat les noves al·legacions. Considera que les places d'aparcament són «del tot insuficients» i que hi haurà colapses». Des de l'entitat es proposa a l'Ajuntament que busqui i generi espais per aparcar «com va fer amb el fútbol amb un aparcament dissuassori». S'apunta que hauria de ser en un solar del mateix polígon i «en una zona propera per no afectar els veïns».

L'Associació de Veïns de Sant Narcís Sud ha fet recentment una reunió i ja està preparant les al·legacions que entrarà en breu a l'Ajuntament. A banda de compartir la preocupació pels aparcaments, l'entitat vol que es facin controls anuals de la qualitat de l'aire i no cada sis o vuit anys. A més, reclamen veure l'estudi d'impacte ambiental que asseguren que no es va fer fins que l'Associació va va demanar-lo. Hernández lamenta «la falta d'interlocució i de diàleg per part de l'Ajuntament» i exigeixien reunir-se amb l'alcaldessa, Marta Madrenas.